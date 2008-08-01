Детей с Тернопольщины отправили на оздоровление

В Тернопольской области более 300 детей из пострадавших от стихии районов отправили на оздоровление в лагеря и санатории.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления образования и науки Тернопольской облгосадминистрации Иван ЗАПОРОЖАН, группу сформировали по данным отделов образования и директоров школ пяти районов, которые наиболее пострадали от стихии.

“Мы не ограничиваем подачи заявок. Оздоровления начали сегодня, но уже получили представление от еще 14-ти желающих, мы им тоже обеспечим места”, – заверил И.ЗАПОРОЖАН.

По его словам, дети школьного возраста будут оздоравливаться в лагерях 18 дней из расчета, что за это время в местах, где они проживают, откачают воду, и их жилье подсохнет.

“Детей забираем в лагеря, чтобы не было каких-то инфекционных заболеваний или чрезвычайных происшествий, ведь это дети – им везде интересно залезть, посмотреть”, – заметил И.ЗАПОРОЖАН.

В среднем, стоимость одного дня пребывания в лагере составляет 65 грн. Средства на оздоровление детей были выделены из материальной помощи, которая поступила для области от Кабинета министров.

“С финансированием проблем нет. Главное - найти места в детских лагерях и санаториях, ведь это неплановое оздоровление, но с этим тоже все в порядке”, – заверил И.ЗАПОРОЖАН.