ВОЗ: Германия должна запретить курение в местах питания

Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ потребовала от Германии установить полный запрет на курение во всех местах общественного питания без исключения. "Федерации и ее федеральным землям пора, наконец, всерьез воспринять опасность пассивного курения", - заявил координатор антиникотиновой компании ВОЗ Армандо Перуга в интервью, опубликованном сегодня в "Берлинер цайтунг".

По его мнению, в германском общепите следует ввести "повсеместный запрет на курение". Федеративная республика должна брать пример с таких стран, как Франция, Великобритания, Ирландия, где действуют строгие правила в отношении курильщиков, убежден координатор антиникотиновой компании ВОЗ.

Требование Армандо Перуги прозвучало после того, как федеральный Конституционный суд в Карлсруэ принял накануне решение в пользу нескольких истцов-владельцев маленьких пивных и кафе, состоящих из одного помещения, о возможности курения в них. В жалобах указывалось, что антиникотиновые санкции в "малогабаритных забегаловках" приводят к сокращению числа их посетителей и разорению хозяев этих заведений.

Между тем председатель внутриполитического комитета бундестага Сабастиан Эдати подверг критике жесткие требования о повсеместном запрете курения в общепите. "Создается впечатление, что некоторые коллеги-депутаты просто крестовым походом ополчились на курение", - заметил он в интервью сегодняшней газете "Кельнер штадт-анцайгер".

ami-tass.ru