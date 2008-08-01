Судью, освободившую хирурга Зиса, привлекут к ответственности

Судью Ворошиловского районного суда Ирину БУХТИЯРОВУ, которая 3 июля вынесла решение об освобождении из-под стражи под залог в 17 тыс. грн. израильского хирурга Михаила ЗИСА, обвиняемого в незаконной трасплантации, должны привлечь к дисциплинарной ответственности, считает прокурор Донецкой области Виталий МУРЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я не могу комментировать действия судьи, законно, не законно. Я считаю, что в данной ситуации судья БУХТИЯРОВА допустила, по меньшей мере, дисциплинарный проступок», - сказал В.МУРЗА. По его словам, прокуратура «отреагировала» на это: «в течение 3-4 дней работники, которые принимали участие в рассмотрении этого дела, подготовили и направили информацию в дисциплинарную квалификационную комиссию суда Донецкой области для рассмотрения вопроса о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности судьи за принятое такое решение».

Прокурор подчеркнул, что И.БУХТИЯРОВА не сможет снова отпустить из-под стражи подозреваемого М.ЗИСА. По словам В. МУРЗЫ, судья «не сможет этого сделать, потому что он находится фактически по данному уголовному делу на мере пресечения «под залог», а в отношении той санкции, которая дана на его экстрадицию, она была уже два раза обжалована – прошла процедуру обжалования даже в Апелляционном суде Донецкой области, и суд сказал, что решение об аресте М.ЗИСА законно».

Прокурор добавил, что вопросом об экстрадиции занимается Генеральная прокуратура Украины, и М.ЗИС «фактически числился за Генеральной прокуратурой по санкции Ворошиловского суда для экстрадиции». Поэтому и возникала проблема с доставкой подозреваемого из СИЗО в суд без разрешения на то Генпрокуратуры.

«По моему запросу, направленному в Генеральную прокуратуру, уже получено согласие. То есть, Генеральная прокуратура нам делегировала полномочия разрешать доставление М.ЗИСА из следственного изолятора, где он содержится, в суд для его участия при рассмотрении уголовного дела», - сказал В.МУРЗА.

Он рассказал о сложностях, которые возникли при расследовании данного уголовного дела в связи с тем, что "это первое такое уголовное дело в целом для прокуратуры Донецкой области, для органов милиции". Сложности, по словам прокурора, состояли в том, «что у нас практически отсутствуют реальные обвинительные заключения, состоявшиеся приговора о данной категории преступлений, поэтому возникает полемика». «Полемика возникает, как правильно квалифицировать эти действия. Мы сопоставляем ряд нормативных документов, которые регламентируют порядок привлечения к уголовной ответственности лиц, которые занимаются этим», и, исходя из мировой практики, подобные незаконные действия квалифицируются как «торговля людьми», уточнил В.МУРЗА. В то же время, добавил он, в украинском законодательстве «есть еще дополнительная статья, которая говорит о том, что фактически имеют место факты нарушения М.ЗИСОМ законодательства Украины о трансплантологии».

«В данной ситуации при расследовании уголовного дела мы четко установили, что фактически допускались факты грубого нарушения действующего законодательства о трансплантологии в части подбора лиц, которые будут отдавать свои органы, и в части процедуры проведения операций, подготовки к проведению этих операций», - конкретизировал В.МУРЗА. Он подчеркнул, что именно поэтому прокуратура «пристальное внимание уделяет вопросам поддержки обвинения по этому уголовному делу, где обвиняемым выступает М.ЗИС», даже «создана целая группа государственных обвинителей в составе трех человек».

Вопрос о практической экстрадиции М.ЗИСА в Молдову будет подниматься только тогда, когда полностью закончится судебный процесс по этому делу в Украине и будет вынесен приговор.

Вопрос экстрадиции, «безусловно, будет разрешаться, если человек будет осужден и, естественно, он будет включаться в его разрешение... Фактически мы определимся, когда к какому наказанию его осудит суд, какой приговор состоится, и после этого будет разрешаться вопрос о возможности исполнения данного наказания в той стране, куда он будет выдаваться», - заключил В.МУРЗА.

Как сообщалось, М.ЗИС родом из Украины, тут же получил медицинское образование. В 1989 г. эмигрировал и Израиль и, по данным местной полиции, занялся незаконной трансплантологией. 12 октября 2007 г. М.ЗИС был задержан в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители. По данным Департамента по борьбе с торговлей людьми МВД Украины, М.ЗИС не проводил на территории Украины операции по трансплантации, а вероятно давал консультации и помогал подбирать доноров.