СЭС до 10 августа очистит воду в буковинских колодцах

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Черновицкой области Александр СВИТЛИЧНЫЙ.

По его словам, в Черновицкой области создано 57 бригад, которые проводят дезинфекцию общественных и частных колодцев. “Это работники отделений профдезинфекции и отделений санэпидемстанций, которые работают по два человека на один объект. Сначала они откачивают помпами воду из колодцев, чтобы она полностью сошла с земли, ведь никто ничего не может сделать на участках, где территория полностью подтоплена”, - отметил А.СВИТЛИЧНЫЙ.

Он также проинформировал, что во всех населенных пунктах организовано водоснабжение: питьевую воду подвозят автомобили местных коммунальных служб. Осуществляется это по определенному графику, чтобы люди знали, когда именно им идти за водой.

«Надеемся, что до 10 августа все колодцы будут пригодными для использования – а их только на Буковине подтоплено более 6 тысяч, в том числе 600 общественного пользования», - сказал главный государственный санитарный врач области.