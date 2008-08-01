В столице выбросы диоксида азота превышают норму в 2,4 раза

В Киеве в июне этого года по результатам проверки соблюдения требований экологического законодательства при предоставлении услуг по пассажирским перевозкам снято с эксплуатации более 100 единиц транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 31 должностное лицо автотранспортных предприятий.

В целом прокуратура столицы с привлечением Государственной экологической инспекции в городе Киеве и Управления Госавтоинспекции ГУМВД Украины в городе Киеве в июне текущего года проверила более 40 автотранспортных предприятий, которые специализируются на пассажирских перевозках.

Проверка такого масштаба обусловлена тревожной экологической ситуацией, сложившейся в столице. Как свидетельствует официальная статистика, на протяжении года в атмосферу Киева попадает около 200 тысяч тонн выбросов. Из них около 170 тыс. тонн загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и более 30 тыс. тонн выбросов промышленных предприятий (теплоэлектроцентрали, предприятия химико-фармацевтической, машиностроительной, легкой, пищевой промышленности, стройиндустрии и тому подобное).

Наиболее загрязняют атмосферный воздух выбросы диоксида азота и окисла углерода, которые за последние 3 года возросли более чем на 20% и превышают предельно допустимую концентрацию, соответственно, в 2,4 и 1,02 раза. Это свидетельствует о дальнейшем росте выбросов от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха – автотранспорта.

Как засвидетельствовала проверка, автохозяйствами допускаются многочисленные нарушения требований экологического законодательства, то есть «Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом общего пользования», утвержденных приказом Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства транспорта Украины.

На данное время прокуратурой города Киева организована дополнительная проверка предприятий – «злостных» нарушителей, по результатам которой относительно лицензиатов, в случае не устранения ими выявленных нарушений, будет ставиться вопрос о лишении соответствующей лицензии.