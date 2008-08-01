На Буковине наводнение затопило семь скотомогильников

В Черновицкой области во время наводнения затопило два могильника животных в Кицманском районе и пять – в Новоселицком районе.

Об этом УНИАН сообщили в областном Управлении ветеринарной медицины.

Кроме того, в этих районах подтоплены 8 пунктов, где регистрировали случаи заболевания скота сибирской язвой.

По словам заместителя начальника Черновицкого областного управления ветеринарной медицины Бориса ТОДОРЮКА, ситуация в районе подтопленных скотомогильников контролируется, принимаются меры по утилизации животных.

Как сообщили УНИАН в Черновицком областном штабе по вопросам ликвидации стихии, на сегодняшний день в связи с ситуацией с затоплением скотомогильников в Новоселицком районе разместилась объединенная оперативная медицинская группа военного медицинского клинического центра Западного региона и 28-й санитарный эпидемиологический отряд, где развернули работу передвижной лаборатории.

Жители, которые содержат хозяйство, предупреждены о необходимости иммунизировать домашний скот, в частности против сибирской язвы, чтобы не допустить вспышки инфекционных болезней. Прививки против сибирской язвы предлагается делать бесплатно.