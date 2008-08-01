Ющенко обязал правительство увеличить финансирование программы борьбы с ВИЧ/СПИДом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Секретариате Президента сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что еще в декабре прошлого года глава государства обязал правительство разработать программу по обеспечению профилактики и соответствующей помощи и лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы.

При этом, отметила она, согласно разработанной правительством программе, на 5 лет предусматривается выделить на эти цели 3,5 млрд. грн.

В то же время, по словам М.СТАВНИЙЧУК, эксперты считают, что эта сумма должна составлять 6,5 млрд. грн.

«Потому я уполномочена заявить, что Президент Украины обязывает правительство доработать соответствующий законопроект с тем, чтобы обеспечить дополнительное необходимое финансирование в размере 3 млрд. грн. и довести финансирование до 6,5 млрд. грн.», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что Украина рискует занять первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Потому, подчеркнула она, Президент считает борьбу с ВИЧ-инфекцией и СПИДом приоритетной деятельностью власти.

«Это серьезный вопрос, это вопрос социально опасный», - подчеркнула она.