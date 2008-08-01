В пострадавших от стихии районах Виннитчины проводится дезинфекция воды

В Могилев-Подольском, Ямпольском, Муровано-Куриловецком районах Винницкой области, пострадавших от стихийного бедствия 23-28 июля, проводится дезинфекция воды, остаются подтопленными 356 домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в пострадавших районах введен усиленный госсанэпиднадзор за объектами повышенного эпидемического риска: водоснабжением, торговлей пищевыми продуктами, детскими и подростковыми заведениями. Уже проведена дезинфекция 113 колодцев после откачки воды и введен усиленный режим дезинфекции водопроводной воды.

По информации Винницкой ОГА, на 1 августа в Могилев-Подольском районе остаются подтопленными 13 населенных пунктов, 121 – дом, 241 – подвал, 402 – приусадебных участка, 258 га сельхозугодий, эвакуировано 724 чел., из них 94 ребенка.

В Ямпольском районе остаются подтопленными 10 населенных пунктов, 235 – дом, 363 – подвала, 1658 – приусадебных участка, 247,07 га сельхозугодий, эвакуировано 795 чел., из них 110 детей.

Остаются отключенными 20 трансформаторных подстанций (частично остаются обесточенными г. Могилев-Подольский, г. Ямполь и с. Кисница Ямпольского района).

В г. Ямполе отключено централизованное водоснабжение. Для обеспечения населения питьевой водой организован централизованный подвоз технической и питьевой воды.

Приток воды в водохранилище Новоднестровской ГЭС – 1300 куб.м/сек., сброс - 1860 куб.м/сек.

Уровень воды в районе г. Могилев-Подольский - 701 см.; в Ямпольском районе - 590 см.; в Муровано-Куриловецком районе река Жван находится в русле.

Осложнение эпидемиологической ситуации в зонах подтапливания не зарегистрировано. Во всех районах и городе работают штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Основные усилия сосредоточены на организации жизнеобеспечения людей в пострадавших населенных пунктах и укреплении защитной дамбы на р. Днестр г. Ямполь.

Ведутся работы во восстановлению поврежденных опор, линий электросвязи и коммутационных шкафов.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1246 чел. и 268 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 23-28 июля Винницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области пострадали от стихийного бедствия. В целом спасатели эвакуировали более 10 тыс. чел., спасли 3,004 тыс. чел. По состоянию на 31 июля в 5 областях остаются обесточенными 50 населенных пунктов.