Безалкогольные фруктовые напитки могут вызвать диабет

Регулярное употребление подслащенных фруктовых безалкогольных напитков связано с повышенным риском диабета, установили медики Университета Бостона (США). Заболеваемость диабетом второго типа значительно выросла за последние годы во всём мире, в то время как возраст пациентов наоборот снизился. Исследователи рассмотрели данные о росте, весе, медицинской истории и диетических привычках среди 59 тысяч женщин. Было доказано, что сфера действия диабета увеличивалась при частом потреблении фруктовых напитков с добавлением сахара.

Женщины, которые выпивали по два или более безалкогольных сладких напитка ежедневно, имели 24-процентное повышение риска диабета. В некоторых случаях отмечалась 31-процентная вероятность развития заболевания. Безалкогольные фруктовые напитки считались более здоровой альтернативой газировкам и содовым, однако врачи говорят, что состав фруктовых вод так же обогащён сахаром и консервантами, которые способствуют дисбалансу инсулина в крови и ожирению.

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