Ученые обнаружили гены, влияющие на успех спортсменов

Российские ученые обнаружили группу генов, которые определяют успех спортсменов, сообщил заведующий лабораторией молекулярной генетики человека Московской медицинской академии (ММА) имени Сеченова Дмитрий Залетаев.

По его словам, на сегодняшний день известно около 150 генов, которые так или иначе влияют на спортивные достижения людей. В пример специалист привел ген альфа-актинин-3, который является важным белковым компонентом для скелетных мышц, поэтому люди с определенным генотипом будут иметь преимущество в отношении скоростно-силовых качеств.

Залетает также сообщил, что различные варианты данного гена могут помочь в одном случае вырастить хороших триатлонистов, футболистов, хоккеистов и гребцов, а в другом - чемпионов в силовых видах спорта.

"Можно совершенно четко найти тот полиморфный вариант гена, который будет работать хорошо у спортсмена", - заявил доктор биологических наук, добавляя при этом, что любой человек в наше время с помощью генетического тестирования может получить достоверные сведения о том, в каком виде спорта он может преуспеть.

"Человек сможет решить, что лучше: бицепсы покачать, побегать или поплавать. Может быть, у кого-то есть способности, а он не знает и просто сидит за компьютером, или годами занимается другим видом спорта и ничего не может добиться", - сказал Залетаев.

rian.ru