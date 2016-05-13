Гройсман призвал парламент принять закон об упрощении регистрации импортных лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы внесли в Верховную Раду Украины проект закона о регистрации лекарств. И я очень прошу Верховную Раду Украины: честно, не нравится этот закон - измените его, сделайте его лучшим. Но я прошу одно: чтобы на следующей пленарной неделе вы приняли этот закон, который бы регламентировал несколько вещей", - сказал Гройсман.

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Он пояснил, что речь идет, в частности, о том, чтобы все лекарства, которые зарегистрированы и используются, в частности, в США, Канаде, Японии и странах ЕС, были допущены без лишних проверок на рынок Украины.

По словам Гройсмана, этот закон позволит создать реальную конкуренцию на рынке лекарств в стране.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Кабинет министров одобрил и передал в парламент проект закона о либерализации рынка лекарств в Украине, что позволит облегчить импорт препаратов, которые уже прошли сертификацию в государствах ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Канаде и Японии, а также снизить цены на препараты внутри страны.