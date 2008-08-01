США обещают выделить $48 млрд. на борьбу со СПИДом во всем мире

Джордж Буш подписал указ выделить втрое больше по сравнению с 2003 г. средств для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом по всему миру. Пятилетний план предусматривает выделение $48 млрд.

На прошлой неделе проект был одобрен нижней палатой Конгресса США, где "за" проголосовали 303 человека, "против" - 115 человек. Ранее в июле проект также одобрили большинство сенаторов, где соотношение голосов составило 80 к 16.

Финансирование медицинских и исследовательских программ будет оказываться по линии так называемого Срочного президентского плана борьбы со СПИДом, который был принят в 2003 г. Тогда план предусматривал выделение $15 млрд. для борьбы со СПИДом.

Согласно официальной статистике, в мире проживает около 33 млн. ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

www.rbc.ua