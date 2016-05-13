Руководители больниц получили автономию в кадровых вопросах - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, приказом от 11 мая 2016 года № 427 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 23 февраля 2000 года № 33» утверждены примерные штатные нормативы учреждений здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что эти примерные штатные нормативы носят рекомендательный характер.

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Отныне штатное расписание учреждения здравоохранения формируется в зависимости от объема медицинской помощи, предоставляемой учреждением; определяется руководителем такого учреждения и утверждается главным распорядителем бюджетных средств.

Руководители учреждений здравоохранения в случае производственной необходимости имеют право в пределах фонда оплаты труда изменять штаты отдельных структурных подразделений или вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами для данного учреждения.

Но существуют определенные ограничения: не допускается введение должностей, не предусмотренных Национальным классификатором профессий Украины, действующими номенклатурами врачебных должностей и должностей младших специалистов с медицинским образованием.