Руководители больниц получили автономию в кадровых вопросах - Минздрав
Руководители учреждений здравоохранения и главные распорядители средств получили больше автономии в вопросе формирования и утверждения штатных расписаний, учитывая функции, объем медицинской помощи и фактической нагрузки специалистов.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, приказом от 11 мая 2016 года № 427 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 23 февраля 2000 года № 33» утверждены примерные штатные нормативы учреждений здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что эти примерные штатные нормативы носят рекомендательный характер.
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Отныне штатное расписание учреждения здравоохранения формируется в зависимости от объема медицинской помощи, предоставляемой учреждением; определяется руководителем такого учреждения и утверждается главным распорядителем бюджетных средств.
Руководители учреждений здравоохранения в случае производственной необходимости имеют право в пределах фонда оплаты труда изменять штаты отдельных структурных подразделений или вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами для данного учреждения.
Но существуют определенные ограничения: не допускается введение должностей, не предусмотренных Национальным классификатором профессий Украины, действующими номенклатурами врачебных должностей и должностей младших специалистов с медицинским образованием.