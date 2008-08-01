Все о пользе молодой фасоли

В древности стручки фасоли называли цареградскими бобами, а позднее переименовали в бобы турецкие. Наши бабушки познакомились о овощной фасолью благодаря болгарским консервам.

Среди многочисленных форм стручковой фасоли, от прямой до круто изогнутой, у нас наиболее популярна мечевидная. В том, что фасоль питательна, никого не надо убеждать. Но и ее диетические свойства также впечатляют. Это относится к овощной, стручковой фасоли. В ее нежных створках находится практически все минеральные вещества, полезные для человека. Правда, калия и магния в овощной фасоли практически нет, но в зерновой – огромное количество.

Створки фасоли в качестве продукта питания используется очень редко. В них содержатся вещества, которые подобно инсулину, снижают содержание сахара в крови. Поэтому в лечебные сборы для диабетиков включены и сушеные створки фасоли.

Кроме того, эти бобовые богаты растительным белком. По аминокислотному составу они уступают лишь мясу. Фасоль также богата витаминами. В 100 граммах стручковой фасоли содержится 20 мг витамина С. Это вдвое больше, чем в абрикосах, персиках или сливах. Стручки богаты витаминами В1 и В2, а также витамином РР. Все эти витамины улучшают состояние кожи и влияют на аппетит.

Зерновая фасоль многообразна и многоцветна. На питательные и диетические свойства цвет влияния не имеет. В вареной фасоли все полезные вещества сохраняют свои свойства. Стручки употребляют в пищу только в вареном и тушеном виде. Обязательно запомните, что сырые стручки есть нельзя! Сырая фасоль вредна даже домашним питомцам. При варке все опасные вещества нейтрализуются. Поэтому и супы, и паштеты, и салаты с добавлением вареной фасоли совершенно безопасны.

Стручковая фасоль нежная, ее можно просто мелко порезать, не протирая через сито: добавлять в овощной суп, в отварном или припущенном виде подавать как гарнир к мясным блюдам либо как отдельное блюдо. Особенно вкусно заливать припущенные и нарезанные на дольки стручки яйцом, взбитым со столовой ложкой молока, и готовить на пару.

1 блюдо: "Фасоль зеленая консервированная"

Молодую фасоль следует обработать в тоже день, когда она была собрана. Зеленую фасоль очистите от боковых полосок, вымойте и варите в воде с небольшим количеством соли. Когда фасоль станет мягкой, остудите ее, выньте стручки из воды, переложите в банки, прижимая ложкой. Сверху залейте фасоль водой, в которой она варилась. Герметично закройте банки и кипятите на водяной бане полтора часа. Такая фасоль очень вкусная и используется в салаты, как свежая.

2 блюдо: "Пюре из зеленой фасоли с картофелем"

Стручки очистите от боковых полосок, вымойте, погрузите в кипящую воду и варите до полной готовности. Сваренную фасоль вместе с горячим отварным картофелем протрите через сито. Из расчета, на две части пюре из стручков добавить одну часть картофельного пюре. Все тщательно перемешайте. Готовое пюре заправьте сливочным маслом – 3 грамма на порцию. Также можно добавить 2 мл солевого раствора.

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