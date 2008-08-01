Ученые нашли способ улучшения памяти

Литературная техника аллитерации, или повторения вслух одного или нескольких звуков в поэзии, полезна для укрепления памяти. Исследователи рассмотрели важность повторных согласных для мозга при чтении вслух участниками эксперимента стихотворений и прозы с аллитерирующими предложениями и строфами. Затем людям предлагалось вспомнить и воспроизвести прочитанные слова и фразы. Оказалась, что таким образом можно эффективно и просто тренировать навыки запоминания.

Результаты эксперимента продемонстрировали важное взаимодействие между аллитерацией и памятью. Громкое чтение вслух аллитерирующих звуков в тексте быстрее способствовало усовершенствованию памяти, чем чтение про себя или тихо, заметили американские специалисты. Неврологи Северо-западного Университета, Университета Миннесоты, Пенсильванского университета и Колледжа Макалестера назвали аллитерацию доступным и надёжным инструментом для лучшей функциональности мозга и увеличения объёма памяти

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