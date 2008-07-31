Развернуты лаборатории для исследования воды из колодцев на Буковине

Военные врачи-эпидемиологи развернули специальные лаборатории для исследования проб воды из колодцев пострадавших от наводнения мест Новоселицкого района Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, оперативная медицинская группа состоит из 14 человек. В ее состав входят два эпидемиолога, один гигиенист, врач по особо опасным инфекциям, врач-бактериолог и пять лаборантов.

По прибытии в Новоселицу на базе двух машин ЛМП (лаборатория медицинская полевая) с прицепом 2ПМ-2 развернуты три рабочих места – бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория и лаборатория отделения особо опасных инфекций.

30 июля военные медики в двух населенных пунктах Снятинского района Ивано-Франковской области осуществили забор проб воды, которые начали исследовать сразу после развертывания лабораторий в Новоселицах. Через 12 часов уже будут известны их предварительные результаты. Впрочем, во время первичного визуального осмотра врачом установлено, что вода, взятая на пробу, недоброкачественная, содержит грязь, и ее органолептические данные негативные, отметили в Минобороны.

Предварительно запланировано, что развернутые лаборатории будут работать в Новоселице на протяжении 10 дней. И хотя личный состав объединенной оперативной медицинской группы готов к предоставлению необходимой помощи местным санитарным врачам и санитарным службам по выявлению в воде возбудителей холеры, дизентерии, кишечной палочки и других микроорганизмов, негативно влияющих на здоровье человека, на полную мощность лаборатории работать не могут, поскольку наводнение в отмеченном районе еще не отступило, уровень воды в колодцах населенных пунктов не снизился. Как объясняют в Минобороны, забор води должен осуществляться, когда колодцы очищены от грязи, других предметов и веществ, и проведена первичная дезинфекция хлорной известкой или специальными препаратами.

На данное время военные специалисты-эпидемиологи наладили сотрудничество с местным санитарным врачом, который должен определить, где уже можно осуществлять забор води для проведения лабораторных исследований.

В разговоре с главным санитарным врачом Черновицкой области стало известно, что сейчас эпидемиологическое состояние в области, несмотря на стихийное бедствие, находится в пределах среднестатистической нормы прошлого года, то есть эпидемии нет. Эпидемиологическую обстановку в этом регионе удается контролировать благодаря тому, что население пользуется привозной или бутилированнной водой. Местные органы власти, представители МЧС постоянно проводят активное информирование жителей, выпущены специальные памятки о недопустимости пользования водой из колодцев и других естественных источников, обязательном ее кипячении и тому подобном.