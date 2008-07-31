Санэпидемиологи не исключают вспышки сибирской язвы у скота

Cанэпидемиологи Прикарпатья не исключают вспышки сибирской язвы у скота, который находится на подтопленных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Главном управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации заместитель главного санитарного врача Ивано-Франковской области Мария БОЙКО сообщила, что медики побаиваются вспышки сибирской язвы у скота, поскольку водой были затоплены скотомогильники, в которых могли быть захоронены больные животные.

Заместитель главного санитарного врача области отметила, что в настоящее время “ситуация контролируется”: жителям пострадавших регионов запрещено пить воду из колодцев и есть огородные овощи, выросшие на подтопленных территориях. Однако, по ее словам, впереди инкубационный послепаводковый период с возможными кишечными заболеваниями у людей, и поэтому медики призывают всех быть бдительными.

Справка УНИАН. Сибирская язва - острое инфекционное заболевание животных и людей. Возбудителем его является бацилла, способная длительное время сохраняться в виде спор в воде, пищевых продуктах и почве (до 70 лет), сохраняя способность развиваться, попав в благоприятные условия - организм животного или человека.

Основным источником инфекции для человека являются больные травоядные сельскохозяйственные (козы, овцы, коровы, кони) и дикие животные. Животные заражаются, съев споры бацилл вместе с травой и другими кормами, а также с водой. При молниеносном течении болезни у животных смерть наступает в течение несколько часов.

Заражение человека происходит контактным путем (через царапины, порезы, ссадины), изредка - при употреблении недостаточно термически обработанного зараженного мяса. Иногда заражение может произойти при выполнении земляных работ. Инкубационный период длится 2-14 дней.