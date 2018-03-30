Компания Max-Well поможет украинцам жить дольше

В США процент онкобольных гораздо выше, чем в Украине. Удивлены? Всё легко объясняется: средняя продолжительность жизни американца с диагнозом «Рак» - 20-30 лет, а украинца – 1 год. Печально, не правда ли? В нашей стране давно и много говорят о реформировании отечественной медицины. К сожалению, только говорят… Из года в год увеличивается сумма финансовых вливаний в здравоохранение, но от этого украинцы не становятся здоровее, катастрофически ухудшается демографическая ситуация. Украина лидирует во многих довольно пессимистических мировых рейтингах. Например, относительно смертности от онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Сейчас в Украине около 850 тысяч онкобольных. Ежегодно еще у 150 тысяч украинцев выявляют рак. Это неоправданно высокие показатели. Причины - в низком уровне оказания медицинской помощи и недостатке высокоэффективных недорогих препаратов. Украинцам просто не по карману онкопрепараты. Многие тихо умирают дома… Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, в Украине, в общей структуре, 62 % случаев смерти - от кардиопатологий. Сегодня в нашей стране 35 тысяч пациентов ежегодно нуждаются в операции на сердце. Помощь получают не больше трети. Миссия – снижение смертности от критических заболеваний

Два года назад профессор Кеннет Алибек приехал из США в Украину с намерением

реализовать масштабный комплексный проект помощи онкологическим и кардиологическим больным.

И сегодня в Борисполе создан и успешно работает проект "Макс-Велл". Этот проект – наибольшая в Украине иностранная инвестиция в область высоких технологий. Для реализации проекта уже вложено 90 миллионов долларов, а до конца этого года инвестиции достигнут 130 миллионов долларов.

«Миссия компании "Макс-Велл" - снижение смертности от критических заболеваний. На сегодняшний день в Украине была потребность в создании научно-производственного онкологического и кардиологического центра», - говорит основатель компании, доктор Кеннет Алибек, один из ведущих мировых специалистов по биотехнологии.

Проект "Макс-Велл" включает три направления: сеть поликлинических центров, научно-производственный фармацевтический комплекс, а также просветительскую и образовательную деятельность среди специалистов и широких слоев населения.

Поликлиники "Макс-Велл" – обслуживание на мировом уровне

"Стоимость лечения - далеко не последний вопрос во всех странах мира, в том числе и в США. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что уровень доходов населения в США и в Украине абсолютно разный. Но мы стремимся сделать современные методики диагностики и лечения доступными для всех жителей Украины, имеющих в этом потребность", - говорит доктор Алибек. По его словам, качество лечения будет достигнуто за счет точной и быстрой диагностики заболевания с дальнейшим назначением максимально эффективного лечения.

Первый медицинский центр "Макс-Велл" уже около года работает в Борисполе. Поликлиника предлагает услуги высококвалифицированных специалистов, сервис на мировом уровне, различные дисконтные программы.

Объективно, услуги поликлиники доступны для всех слоёв населения. Компания "Макс-Велл" разработала специальную программу скидок для малообеспеченных жителей Борисполя. Социальным службам города было предложено сформировать списки малообеспеченных жителей и разделить между ними 50 дисконтных карточек, позволяющих получить скидки 25%, 50% и 100% на оплату услуг поликлиники.

Помимо консультации врачей всех основных направлений, в медицинском центре предоставляются услуги уникальные для Украины. Например, диагностика рака молочной железы с использованием системы Sure Touch, разработанной американскими учеными. Именно на этом приборе медики советуют проводить первое обследование. Если он покажет уплотнение, то будут направлять на маммографию. Там определят, злокачественная ли опухоль. Прибор выявляет 5-миллиметровое новообразование, поэтому идеально подходит для ранней диагностики. На экране врач видит размер, форму опухоли и может определить ее плотность. Стоимость такой диагностики – 20 гривен.

При открытии медицинского центра «Макс-Велл» проходила акция – бесплатно обследоваться на рак молочной железы могли все желающие. Из более, чем сотни прошедших обследование женщин, полностью здоровыми оказались только 5. Ещё пятерым был поставлен диагноз «злокачественная опухоль», у остальных – выявлены разнообразные нарушения – возможные причины дальнейшего развития опухоли. Благодаря ранней диагностике, большая часть обследованных ограничится медикаментозным лечением. 90% этих женщин даже не подозревали о возможных нарушениях, у половины из них, при более поздней диагностике, могло быть гораздо меньше шансов на благоприятный исход.

По Украине планируется создание 30 медицинских центров (два из них откроются в Киеве уже до конца 2008 года).

Мировые стандарты GMP на всех этапах производства

Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ), медикаменты занимают 80% среди всех видов медицинской помощи. Поэтому ВОЗ и медицинские ассоциации разработали и продолжают усовершенствовать стандарты и рекомендации касательно качества медикаментов. Это необходимо, так как лечебные средства низкого качества могут вызывать отрицательные последствия при лечении.

Украина уже несколько лет идет по пути внедрения в фармакологическое производство мировых стандартов качества GMP (good manufactured practice), соответствующие украинские стандарты были приняты еще в 2001 году, а к 2009 года все отечественные фармпредприятия должны провести модернизацию в соответствии с требованиями GMP.

"К сожалению, пока что процесс перехода к правилам GMP в Украине протекает медленно. Мы надеемся, что наше предприятие подтолкнет фармацевтическую отрасль к новому этапу развития - внедрению мировых стандартов качества и применению новейших технологий при изготовлении лекарственных препаратов", - считает генеральный директор Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» Владимир Бугайчук.

Мировой стандарт GMP включает в себя достаточно обширный ряд показателей, которым в обязательном порядке должны соответствовать фармацевтические предприятия. Для реализации лекарственных препаратов на территории ЕС и США соответствие такому стандарту обязательно.

Директор по качеству НПОКЦ «Макс-Велл» – Ирина Михайличенко – рассказала, что в Украине на сегодня уже существует ряд предприятий, которые получили сертификат соответствия правилам GMP на отдельные участки производства, однако "Макс-Велл" открывает единственное производство, которое с момента проектирования строилось с соблюдением всех норм и правил этого стандарта.

4 июня 2008 года в Борисполе состоялась церемония открытия комплекса лабораторий контроля качества и центра фармацевтических разработок НПОКЦ «Макс-Велл». Все участки комплекса лабораторий и центра разработок построены в соответствии с международными стандартами GMP. Комплекс лабораторий "Макс-Велл", где будут проводить исследования и анализы всех параметров сырья и материалов, – уникален: многоуровневый контроль качества охватывает все стадии производственного процесса - от выбора поставщиков сырья и материалов для будущих лекарственных препаратов, надлежащего надзора за каждой технологической операцией до поставок готовой продукции потребителю.

Субстанции для иммунобиологического производства "Макс-Велл" также контролируются на предмет соответствия высоким международным стандартам качества в лабораториях контроля качества. Кроме этого, под контролем находится и сам процесс производства субстанций, осуществляемый лабораторией AFG Biosolutions (Мэриленд, США), структурной единицей MaxWell Biocorporation.

Таким образом, каждый покупатель продукции, качество которой контролируется на всех этапах производства, может быть уверен в самом главном – он покупает по-настоящему качественный препарат.

Инновационные достижения биотехнологии – на пользу украинцам

Над проблемой иммунных заболеваний работают ученые всего мира. Не так давно группа шведских ученых опубликовала результаты многолетнего исследования, участниками которого стали шведы-долгожители. Наблюдая за ними, профессор Андерс Викби с коллегами доказали, что наличие в организме пожилого человека вируса герпеса 5-го типа (цитомегаловируса) значительно повышает риск возникновения особого состояния иммунной системы, которое может привести к быстрой смерти.

«Практически каждый человек на протяжении жизни собирает свой "багаж" герпетических вирусов, - отмечает кандидат медицинских наук Татьяна Гречаная, начальник отдела клинических испытаний - Становится понятным, что старение иммунной системы есть не что иное, как ее истощение в результате безуспешной борьбы с вирусами герпеса, в первую очередь с цитомегаловирусом. Вслед за иммунной системой стареет и организм в целом».

Компания "Макс-Велл" – открывает в Украине производство иммунобиологических препаратов и создает полноценный центр научных разработок, которые будут применяться в промышленном производстве. Это самое прогрессивное на постсоветском пространстве производство иммунологических препаратов.

Что немаловажно, благодаря локальному производству принципиально нового качественного уровня, прогнозируется значительное снижение стоимости производимых препаратов по сравнению с импортными аналогами, присутствующими на рынке сегодня.

Если Вас заинтересовала данная тематика, ознакомиться с более детальной информацией, а также получить интерактивную консультацию у специалистов «Макс-Велл» можно на сайте компании www.max-well.com .

СПРАВКА УНИАН. Основатель компании Кеннет Алибек (Kenneth Alibek) – специалист в области инфекционных заболеваний и иммунологии, доктор медицины, биотехнолог, профессор. Автор более ста научных публикаций и шести книг. Президент и совладелец AFG Biosolutions, основатель MaxWell Biocorporation.

В 1994 году доктор Алибек был награжден Медалью Беркли, ежегодно присуждаемой Конгрессом США с формулировкой «За выдающийся вклад в дело борьбы за мир». Награжден почетными дипломами правительств и организаций ряда стран, в том числе дипломом Национального университета обороны Соединенных Штатов.

Основной задачей «Max-Well» в Украине является реализация комплексной программы, которая позволит сделать диагностику и лечение критических заболеваний (онкологических, кардиологических, инфекционных) более эффективными и более доступными для большинства пациентов. Программа объединяет разработку и производство современных и эффективных препаратов онкологической и кардиологической группы, внедрение новейших методов лечения и диагностики критических заболеваний. Кроме этого, особое внимание компания планирует уделять повышению общей информированности населения по вопросам онкологии, профилактики рака и современных методов лечения.