Из затопленного села, с которым нет наземной связи, вертолетом эвакуировали двух рожениц

По оперативной информации сотрудника Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», которая сейчас работает в Ивано-Франковской области, в результате первой вертолетной ходки продукты были доставлены еще в три населенных пункта Верховинского района.

Также удалось эвакуировать двух рожениц из села Яблуница Верховинского района, с которым нет наземной связи. Из этого же села по состоянию здоровья на вертолете транспортировали еще двух жителей.

Зная о проблеме с вертолетами, армия предоставила дополнительно воздушную технику, чтобы максимально оперативно доставить продукты людям, оторванным от внешнего мира. В течение сегодняшнего дня планируется по воздуху полностью обеспечить продуктами труднодоступные населенные пункты Верховинского района. Завтра Благотворительный фонд «Развитие Украины» закупит новые продуктовые наборы для Снятинского и Косовского районов.