Суперпища: инжир и киви

Инжир, или фиги, имеет сладкий вкус и интересное строение - гладкая кожица, сладкая мякоть и хрустящая косточка. Среди множества полезных веществ в составе инжира следует отметить большое содержание калия, который помогает контролировать кровяное давление. Мякоть инжира содержит полезную диетическую волокнистую клетчатку (5-6 грамм в порции из трех плодов), улучшающую пищеварение и усваиваемость пищи.

Натуральные волокна в мякоти инжира уменьшают риск возникновения рака груди у женщин в период менопаузы, а также снижает вероятность развития диабета. Инжир содержит также большое количество кальция (полстакана инжира содержит около 80 мг), который улучшает состояние костей, ногтей и волос.

Так что инжир в полной мере является «продуктом здоровья», который всесторонне помогает улучшить наше здоровье и самочувствие, и рекомендован к постоянному употреблению

Теперь перейдем к киви. Киви я люблю еще больше, чем инжир, поэтому с удовольствием расскажу о его полезных свойствах. Эти сладкие плоды содержат больше витамина С, чем апельсины, а также большое количество фитонутриентов и витаминов. Ярко-зеленая мякоть и особый кисло-сладкий вкус делает киви идеальными для легкого завтрака, коктейлей и фруктовых салатов.

Исследования показали, что киви обладают уникальной способностью защищать ДНК в клетках человека от разрушающего действия оксидантов. Они содержат различные виды флавоноидов и каротеноидов, а также витамина С и бета-каротина. Также плоды киви – богатый источник витамина Е, а благодаря своей консистенции и соотношению содержания воды и жиров в полной мере образуют защиту от свободных радикалов по всем фронтам.

И опять же, в киви содержатся полезные волокна, помогающие удерживать уровень холестерина в крови. Кроме этого (я уже устал перечислять ) в киви много калия, магния, меди и фосфора, что помогает, в числе прочих, бороться с симптомами астмы.

Я думаю, перечисление всех полезных свойств киви заняло бы еще столько же места, поэтому просто рекомендую вам – регулярно кушайте киви, и ваше здоровье, самочувствие и внешний вид будут на наивысшем уровне!

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