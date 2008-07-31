Жареный картофель может вызвать рак матки

О потенциальном вреде жареной пищи (в частности картофеля) ученые говорят давно.

Однако прямую связь между возникновением злокачественных опухолей и употреблением жареной пищи обнаружили голландские исследователи. Они доказали, что у женщин, употребляющих ежедневно жареный картофель, в два раза увеличивается риск рака яичников и рака матки.

При жарке во многих продуктах образуются особые вещества - акриламиды, являющиеся канцерогенами. Особенно много их в пережаренных продуктах.

Обобщив данные по 120 тысячам добровольцев, проходивших регулярные обследования и анкетирование на протяжении 11 лет, медики выяснили следующее, сообщают Подробности.

Те из представительниц прекрасного пола, в чей организм в день попадало в среднем по 40 микрограмм акриламидов (это соответствует половине упаковки бисквитов или пакету чипсов), заболевают раком яичников или шейки матки в два раза чаще, чем остальные.

Специалисты призывают пациентов, в особенности женского пола, есть поменьше жареного. От чипсов и подобных снеков тоже лучше всего отказаться совсем.

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