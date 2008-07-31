Медицинские учреждения Ивано-Франковской области понесли убытки на 10 млн. грн.
15:24, 31 июля 2008Страна
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Сообщают в облгосадминистрации
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ОЛИНИЙЧУК.
По его словам, Ивано-Франковской области только 2,9 млн. грн. необходимо на лечение потерпевших от стихии людей. Эти средства нужны, чтобы обеспечить медикаментами пострадавших. По его информации, имеющихся медикаментов у потерпевших от стихии районах области осталось на 3-4 дня.
Н.ОЛИНИЙЧУК подчеркнул, что особое внимание сегодня медики уделяют детям до 1 года и беременным женщинам. Вся медицинская помощь потерпевшим от стихии оказывается бесплатно.
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