Медицинские учреждения Ивано-Франковской области понесли убытки на 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ОЛИНИЙЧУК.

По его словам, Ивано-Франковской области только 2,9 млн. грн. необходимо на лечение потерпевших от стихии людей. Эти средства нужны, чтобы обеспечить медикаментами пострадавших. По его информации, имеющихся медикаментов у потерпевших от стихии районах области осталось на 3-4 дня.

Н.ОЛИНИЙЧУК подчеркнул, что особое внимание сегодня медики уделяют детям до 1 года и беременным женщинам. Вся медицинская помощь потерпевшим от стихии оказывается бесплатно.