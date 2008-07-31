Минздрав: пострадавшим от наводнения нужно соблюдать ряд рекомендаций

Министерство здравоохранения Украины обращается к населению, пострадавшему от наводнения, соблюдать определенные рекомендации для предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней.

Текст соответствующей Памятки Минздрава передан агентству УНИАН.

В частности, Минздрав рекомендует населению в пострадавших от наводнения регионах:

- не использовать для питья, приготовления еды и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения;

- для питья и приготовления еды использовать воду питьевую фасованную или привозную (после кипячения);

- кипятить всю воду, которая используется для приготовления еды и мытья посуды;

- не покупать продукты питания неизвестного происхождения (на стихийных рынках или с рук у частных лиц);

- хранить продукты питания только так, как указано на упаковке, и в установленный срок;

- приготовленные продукты употреблять сразу, а в случае повторного употребления подвергать их повторной термической обработке;

- при употреблении овощей, фруктов и ягод хорошо промыть их водой и обдать кипятком;

- при употреблении пищи в неприспособленных условиях (лес, пляж и т.п.) исключать контакт продуктов с почвой и песком;

- соблюдать правила личной гигиены;

- перед приготовлением пищи и перед ее употреблением обязательно мыть руки с мылом;

- обязательно мыть руки после посещения туалетов;

- в случае возникновения заболевания не заниматься самолечением;

- в случае выявления первых признаков кишечного заболевания срочно обращаться в ближайшее лечебное учреждение.