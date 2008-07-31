Минздрав: пострадавшим от наводнения нужно соблюдать ряд рекомендаций
Для предотвращения эпидемии
Министерство здравоохранения Украины обращается к населению, пострадавшему от наводнения, соблюдать определенные рекомендации для предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней.
Текст соответствующей Памятки Минздрава передан агентству УНИАН.
В частности, Минздрав рекомендует населению в пострадавших от наводнения регионах:
- не использовать для питья, приготовления еды и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения;
- для питья и приготовления еды использовать воду питьевую фасованную или привозную (после кипячения);
- кипятить всю воду, которая используется для приготовления еды и мытья посуды;
- не покупать продукты питания неизвестного происхождения (на стихийных рынках или с рук у частных лиц);
- хранить продукты питания только так, как указано на упаковке, и в установленный срок;
- приготовленные продукты употреблять сразу, а в случае повторного употребления подвергать их повторной термической обработке;
- при употреблении овощей, фруктов и ягод хорошо промыть их водой и обдать кипятком;
- при употреблении пищи в неприспособленных условиях (лес, пляж и т.п.) исключать контакт продуктов с почвой и песком;
- соблюдать правила личной гигиены;
- перед приготовлением пищи и перед ее употреблением обязательно мыть руки с мылом;
- обязательно мыть руки после посещения туалетов;
- в случае возникновения заболевания не заниматься самолечением;
- в случае выявления первых признаков кишечного заболевания срочно обращаться в ближайшее лечебное учреждение.