Фонд Ахметова ”Развитие Украины” доставил помощь пострадавшим на Прикарпатье
Люди голодают
Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» закупил продуктовые наборы первой необходимости (вода, хлеб, масло, крупы, сахар, консервы, макароны) на сумму 280 тыс. грн. для сел и населенных пунктов Ивано-Франковской области, которые остались отрезаны от внешнего мира (это преимущественно Верховинский, Снятинский и Косовский районы).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».
Первыми продукты с воздуха получили жители сел Яблуница и Голошинок Верховинского района.
Именно этом районе сегодня работает Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», доставляя жителям продуктовые наборы вертолетом. Для этих целей МЧС и армия выделили два вертолета. Но для того, чтобы оперативно доставить все 7 тысяч продуктовых наборов, этого явно недостаточно. Также есть проблемы с дозаправкой техники. По словам Светланы Панюшкиной, менеджера фонда, губернатор Ивано-Франковской области Николай Палийчук отметил, что вертолеты заправляются под его честное слово.
По оперативной сводке из Верховинского района, отсутствует в необходимом количестве техника, чтобы наладить коммуникационные сообщения. Дороги в ужасном состоянии, вода сходит, - и состояние дорог ухудшается еще больше. Из-за этого есть риск потерять наземную связь еще с несколькими селами. На данный момент от внешнего мира отрезано 38 сел района.
Как сообщает менеджер Благотворительного фонда «Развитие Украины» Светлана Панюшкина, разрушения как после взрыва бомбы – воронки, ямы, разрушенные дома. В воздухе стоит смрад.
Доставленных продуктов хватит на несколько дней, но пока неизвестно, когда будут налажены пути сообщения с селами, и что будет с их жителями через неделю. На очереди для помощи Снятинский и Косовский районы, где также есть села, оторванные от внешнего мира.
Сейчас группа Благотворительного фонда «Развитие Украины» совместно с Русланой пытается прорваться в село Быстрецк. Только что был получен звонок от матери несовершеннолетних детей. По ее словам,семья голодает и ждет помощи.