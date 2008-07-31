На Волыни за полгода создано всего 5 приемных семей. В новые и уже существующие приемные семьи устроено 19 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь 30 июля во время заседания коллегии областной государственной администрации, где присутствовавшие обсудили состояние выполнения Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы».

Заместитель главы облгосадминистрации Святослав КРАВЧУК подверг критике работу соответствующих ведомств относительно решения вопроса опеки над детьми-сиротами. «Всего 5 приемных семей за полгода – это очень мало, ведь только в первом квартале осиротели 169 детей. Руководителям на местах следует немедленно активизировать работу среди населения. Важно, чтобы сироты нашли новые семьи и не чувствовали себя вне общества», - отметил он.

В свою очередь начальник службы по делам несовершеннолетних Алла ОНИЩУК сообщила, что в целом в этом году на Волыни устроено в семьи граждан под опеку (заботу) 120 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Усыновлено – 24 ребенка, в том числе 2 – иностранными гражданами. (В прошлом – 36, в том числе 4 – иностранцами).

Также она отметила, что на сегодняшний день в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, лишенных родительской заботы, которые имеют основания для усыновления, находится 425 детей. База данных о потенциальных кандидатах в усыновители насчитывает 34 супружеских пары.

Справка УНИАН. Сейчас в области функционирует 10 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 69 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, и 39 приемных семей, в которых 90 приемных детей.