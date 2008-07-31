Правительство предлагает увеличить акцизы на табак

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает народным депутатам принять изменения в бюджет, обеспечивающие повышение акцизных ставок на табак для увеличения расходов бюджета на 3,645 млрд. грн. для преодоления последствий стихийного бедствия в Западных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в парламенте, представляя правительственный законопроект о внесении изменений в бюджет.

«Мы предлагаем сейчас принять одновременно изменения в бюджет, предусматривающий увеличение акцизов на табак, потому что в Украине самые низкие в мире ставки акцизов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, увеличение расходов бюджета на 3,645 млрд. грн. не нарушает бюджетный баланс и создает механизм оперативного управления расходами. «В правительственном документе правильно построены распорядители бюджетных средств, потому что распорядителем бюджетным средств может быть только Министерство финансов через Резервный фонд Кабинета министров. Это позволяет избежать дополнительных процедур на уровне областных, городских и районных советов», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что имущественный ущерб граждан будет компенсирован в полном объеме.