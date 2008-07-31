Депутаты отдают свои санатории детям из затопленных районов
12:30, 31 июля 2008Страна
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Предложение от Партии регионов
Фракция Партии регионов предлагает оздоровить в депутатских санаториях детей, которые пострадали в 6 областях Украины от наводнения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила народный депутат от фракции ПР Анна ГЕРМАН.
Она отметила, что такое предложение уже нашло поддержку у Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.
«Я думаю, что так и будет, и Председатель ВР даст соответствующее распоряжение», - сказала она.
При этом А.ГЕРМАН считает, что сегодняшняя работа парламента является лучшей за весь период работы ВР VІ созыва.
«Хоть здесь вокруг беды украинские политики начали действовать», - сказала А.ГЕРМАН.
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