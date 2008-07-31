ООН: Число больных СПИДом достигает 33 млн человек в мире

Число больных СПИДом достигло в мире 33 млн человек в мире. Такие цифры содержатся в распространенном здесь накануне докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу /ЮНЭЙДС/.

В документе отмечается, что усилия по борьбе с распространением заболевания дали положительные результаты. В частности, число носителей вируса в 2007 году составило 2,7 млн человек против 3 млн в 2001 году. Уровень смертности среди больных СПИД снизился на 200 тысяч человек за последние два года.

Вместе с тем в докладе ООН отмечается что СПИД по-прежнему является главной причиной смертности в Африке, где проживают 67 проц заразившихся ВИЧ - среди них три четверти приходится на молодежь. СПИД сделал сиротами более десяти миллионов детей на Африканском континенте.

На страны Западной Европы и Северной Америки приходится 2 млн ВИЧ-инфицированных, в том числе 1,2 млн только в США. Исследователи отмечают рост новых случаев заболевания в таких странах, как Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Китай, Кения, а также Россия и Украина.

Тем временем в отношении беременных женщин с диагнозом ВИЧ отмечаются позитивные изменения. Число женщин, которым оказывается профилактическое лечение во избежание передачи вируса плоду, выросло почти на 20 проц. В результате медики регистрировали снижение числа новых заболеваний у новорожденных.

По оценкам ЮНЭЙДС, в 2007 году в целом в мире на различные программы по противодействию СПИД было выделено не менее 10 млрд долларов. "Однако победы в борьбе за человеческую жизнь не должны успокаивать нас" , - подчеркивает исполнительный директор ооновской программы Питер Пиот. Он вновь указал на необходимость проявления "политической воли" и создание "инновационных, долгосрочных механизмов" в деле борьбы с опасным заболеванием. По его словам, средства, выделяемые на противодействие распространению вируса должны возрасти в ближайшие десятилетия, учитывая усилия врачей по оказанию помощи большему числу инфицированных.