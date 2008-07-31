Рецепты Кремлевской диеты
Одна из самых щадящих
Кремлевская диета – пожалуй, одна из самых щадящих диет, так как к заветному результату она приводит людей, не изнуряя ежедневными голодовками и отказами от витаминных и минеральных продуктов питания, которые так необходимы организму. Напомним также и о том, что лишение себя многих продуктов, может в результате привести не только к истощению организма, но и повлиять на самочувствие худеющего: появится головокружение, тошнота, слабость, а также психологический спад и даже депрессия!
Мы предлагаем вам ознакомиться с рецептами Кремлевской диеты, которые не только эффективны в качестве диетических продуктов, но и полезны и вкусны.
1 блюдо: «Говяжьи отбивные со сметаной».Для приготовления необходимо:
500 г мяса говядины
150 г грибов (шампиньонов),
1 зубчик чеснока
100 г сметаны
3 ст. л. растительного масла,
зелень петрушки
черный перец
соль по вкусу
Способ приготовления: мясо говядины разделить на небольшие куски, отбить, посолить и поперчить. Затем отложить мясо на несколько минут.
Шампиньоны промыть, порезать на кусочки, выложить на подогретую сковороду с растительным маслом, тушить порядка 5-10 минут. Далее приправить черным перцем и солью, измельченную зелень петрушки и протертый на терке чеснок. Снять с огня и поставить в теплое место, закрыв крышкой.
Мясо прожарить с двух сторон на растительном масле (лучше всего оливковом).
Перед подачей на стол в соус добавить сметану и полить им отбивные.
2 блюдо: «Карп под соусом в красном вине».
Для приготовления необходимо:
1 кг свежего карпа
1,5 ст. л. растительного масла
2 луковицы,
0,5 ст. л. Муки
100 мл вина сухого красного
2 зубчика чеснока
соль
лавровый лист
зелень петрушки
перец по вкусу
Способ приготовления: карп тщательно промыть, выпотрошить, очистить, порезать на небольшие порции, посолить и поставить на 25-30 минут в прохладное место.
Лук мелко порезать, прожарить на сковороде с растительным маслом. Спустя минут 5-7 добавить в лук муку и тщательно перемешивая прожарить еще минут 5. Затем посыпать измельченной зеленью петрушки, молотый перец, лавровый лист, соль и протертый чеснок. Разбавить сухое красное вино 1-2 стаканами воды залить им пережарку. Отдельно пожарить рыбу с двух сторон на растительном масле.
3 блюдо: «Сырный салат».
Для приготовления необходимо:
300 г сыра плавленого
3 зубчика чеснока
3 яйца
70 г майонеза
зелень укропа или петрушки
соль по вкусу
Способ приготовления: сыр натереть на терке, яйца отварить и мелко порезать, чеснок потереть на терке. Салат перемешать, добавить майонез, украсить зеленью и кусочками яйца.
4 блюдо: «Курица с грибами и сыром».Для приготовления необходимо:
400 г курицы
300 г шампиньонов
50 г твердого сыра
15 г сливочного масла
Способ приготовления: курицу (желательно филе белого мяса) промыть, разделить на порционные куски, посолить, выложить на смазанный маслом противень. Сверху посыпать мелко порезанными шампиньонами. Печь в духовке. За 5 минут до полной готовности посыпать натертым на терке сыром.
5 блюдо: «Кальмары в майонезе».
Для приготовления необходимо:
500 г кальмаров
200 г майонеза
100 г зеленого горошка
100 г моркови
100 г репчатого лука
1 крупный лимон
Способ приготовления: тушки кальмаров разморозить, удалить с них шкурку и внутренности. Промыть в проточной воде и положить в кипящую подсоленную воду на 3-5 минут. По готовности кальмара слегка охладить, порезать ломтиками поперек волокон. Выложить в салатницу, залить майонезом. На стол подавать с зеленым горошком, морковью, репчатым луком и соком лимона.
Худейте на здоровье!