Рецепты Кремлевской диеты

Кремлевская диета – пожалуй, одна из самых щадящих диет, так как к заветному результату она приводит людей, не изнуряя ежедневными голодовками и отказами от витаминных и минеральных продуктов питания, которые так необходимы организму. Напомним также и о том, что лишение себя многих продуктов, может в результате привести не только к истощению организма, но и повлиять на самочувствие худеющего: появится головокружение, тошнота, слабость, а также психологический спад и даже депрессия!

Мы предлагаем вам ознакомиться с рецептами Кремлевской диеты, которые не только эффективны в качестве диетических продуктов, но и полезны и вкусны.

1 блюдо: «Говяжьи отбивные со сметаной». Для приготовления необходимо:

500 г мяса говядины

150 г грибов (шампиньонов),

1 зубчик чеснока

100 г сметаны

3 ст. л. растительного масла,

зелень петрушки

черный перец

соль по вкусу

Способ приготовления: мясо говядины разделить на небольшие куски, отбить, посолить и поперчить. Затем отложить мясо на несколько минут.

Шампиньоны промыть, порезать на кусочки, выложить на подогретую сковороду с растительным маслом, тушить порядка 5-10 минут. Далее приправить черным перцем и солью, измельченную зелень петрушки и протертый на терке чеснок. Снять с огня и поставить в теплое место, закрыв крышкой.

Мясо прожарить с двух сторон на растительном масле (лучше всего оливковом).

Перед подачей на стол в соус добавить сметану и полить им отбивные.

2 блюдо: «Карп под соусом в красном вине».

Для приготовления необходимо:

1 кг свежего карпа

1,5 ст. л. растительного масла

2 луковицы,

0,5 ст. л. Муки

100 мл вина сухого красного

2 зубчика чеснока

соль

лавровый лист

зелень петрушки

перец по вкусу

Способ приготовления: карп тщательно промыть, выпотрошить, очистить, порезать на небольшие порции, посолить и поставить на 25-30 минут в прохладное место.

Лук мелко порезать, прожарить на сковороде с растительным маслом. Спустя минут 5-7 добавить в лук муку и тщательно перемешивая прожарить еще минут 5. Затем посыпать измельченной зеленью петрушки, молотый перец, лавровый лист, соль и протертый чеснок. Разбавить сухое красное вино 1-2 стаканами воды залить им пережарку. Отдельно пожарить рыбу с двух сторон на растительном масле.

3 блюдо: «Сырный салат».

Для приготовления необходимо:

300 г сыра плавленого

3 зубчика чеснока

3 яйца

70 г майонеза

зелень укропа или петрушки

соль по вкусу

Способ приготовления: сыр натереть на терке, яйца отварить и мелко порезать, чеснок потереть на терке. Салат перемешать, добавить майонез, украсить зеленью и кусочками яйца.

4 блюдо: «Курица с грибами и сыром». Для приготовления необходимо:

400 г курицы

300 г шампиньонов

50 г твердого сыра

15 г сливочного масла

Способ приготовления: курицу (желательно филе белого мяса) промыть, разделить на порционные куски, посолить, выложить на смазанный маслом противень. Сверху посыпать мелко порезанными шампиньонами. Печь в духовке. За 5 минут до полной готовности посыпать натертым на терке сыром.

5 блюдо: «Кальмары в майонезе».

Для приготовления необходимо:

500 г кальмаров

200 г майонеза

100 г зеленого горошка

100 г моркови

100 г репчатого лука

1 крупный лимон

Способ приготовления: тушки кальмаров разморозить, удалить с них шкурку и внутренности. Промыть в проточной воде и положить в кипящую подсоленную воду на 3-5 минут. По готовности кальмара слегка охладить, порезать ломтиками поперек волокон. Выложить в салатницу, залить майонезом. На стол подавать с зеленым горошком, морковью, репчатым луком и соком лимона.

Худейте на здоровье!