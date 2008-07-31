Киевские дети попадают в ОХМАТДЕТ с укусами гадюк

В городской Охмадет за последнее время попало уже трое детей с укусами гадюки. Одна из змей осталась как трофей у главного детского токсиколога Бориса Шеймана. По этому случаю, больница впервые за шесть лет получит противозмеиную вакцину. Правда, пострадавшим недавно детям она ни к чему – укусы не очень серьезные. Смертельных же случаев за последние десять лет было не так много, сообщает 15 минут.

Поэтому экологи удивляются, где дети могли наткнуться на ползучих гадов, да еще и в городе. «Я готов премию дать тому, кто принесет, пойманную в Киеве гадюку – их нет», - заявил директор Эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По его словам, дети могли спутать ползучих земноводных с ужом. При этом Борейко не исключает, что ужалить могла и экзотическая змейка, завезенная контрабандой – таких немало на Куреневском рынке.

Слова эколога опровергает кандидат биологических наук Татьяна Котенко – она заявила, что в Киеве можно встретить гадюку, обычную или лесную.