Утверждены требования к детскому оздоровлению

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко утвердил своим приказом технические требования к детским оздоровительным заведениям – претендентам на участие в тендере на закупку услуг на оздоровление детей социально уязвимых категорий за государственные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Требования, которые являются обязательными к выполнению во всех областях Украины, были подготовлены специалистами Министерства после ряда межведомственных проверок, которые засвидетельствовали многочисленные нарушения в оздоровлении детей. Перечень требований к оздоровлению детей является первым документом, который будет применен ко всей Украине, – ранее требования выписывались на местном уровне.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко считает, что нормативы из оздоровления детей должны быть одинаковыми по всей Украине, а представители местной власти должны отвечать за их соблюдение. «Только в этом случае украинские дети будут оздоравливаться за наивысшими стандартами. Вне в зависимости от того, в каком регионе ребенок отдыхает – на Западе Украины, в Крыму или на Востоке», - отметил Юрий Павленко.

«ForUm»