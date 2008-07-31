Новый препарат может остановить болезнь Альцгеймера

Британские ученые разработали лекарство, которое может затормозить развитие болезни Альцгеймера.

В ходе испытаний препарата, получившего название Rember, в которых участвовал 321 человек, было отмечено снижение темпов прогрессирования заболевания на 81% по сравнению с теми, кто лекарство не принимал.

По словам специалистов из Абердинского университета, действие препарата нацелено на накопление в мозге особых белков.

Эксперты, специализирующиеся на болезни Альцгеймера, с оптимизмом отзываются о результатах испытаний, однако добавляют, что необходимо провести дополнительные тесты.

Профессор Клод Вишик на международной конференции, посвященной этому заболеванию, заявил, что препарат может поступить в продажу в 2012 году.

Улучшение памяти

Пациентам, страдающим легкой формой болезни Альцгеймера, давали разные дозировки препарата или плацебо. Наибольший эффект был отмечен при использовании дозы 60 мг: за 50 недель разница в развитии болезни составила семь пунктов по шкале, используемой для определения тяжести недуга.

Разработчики лекарства говорят, что среди принимавших препарат испытуемых за 19 месяцев не было зафиксировано случаев существенного ухудшения мозговой деятельности.

Полученные исследователями данные также позволяют предположить, что Rember может оказать благотворное влияние на области мозга, ответственные за память.

На 2009 год намечены масштабные испытания лекарства, в ходе которых планируется выяснить, помогает ли препарат предотвратить болезнь Альцгеймера

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