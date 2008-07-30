Подбираем летнюю маску для лица

Летом кожа особенно нуждается в уходе: агрессивные сухость, жара и ультрафиолет — на каждом шагу. Если не следовать косметическим советам, ей грозит преждевременное старение. Помимо ежедневного увлажнения кремами, один-два раза в неделю нужно наносить маску. Но как разобраться, какая маска подойдет именно вам?

Компонент у маски может быть один или несколько. Но это не значит, что, к примеру, экстракт плаценты — это одно вещество, — говорит специалист. — В таком составляющем целый комплекс веществ. В то же время, если в составе указан такой компонент как коллаген, это значит, что маска акцентируется на такой проблеме как сухость и ставит целью конкретно увлажнение. Разбираясь, для чего какой компонент подходит, можно подобрать маску, которая вам подходит больше всего

Какие компоненты для какой кожи

Экстракт плаценты

Это биологический комплекс, содержащий белковые факторы роста, ферменты, незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы.

Эффект. Кожа активно обновляется, укрепляется и увлажняется, затихают воспалительные процессы, замедляется рост новообразований, отбеливаются пигментные пятна, сужаются поры.

Кому подойдет? Тем, у кого пигментированная, сухая, воспаленная и увядающая кожа.

Гиалуроновая кислота

Один из основных компонентов межклеточного вещества, исполняет роль биологической смазки.

Эффект. Стимулирует обновление поверхностного слоя кожи (эпидермиса), увлажняет (за счет уменьшения испарения воды с поверхности кожи), кожа становится более мягкой и нежной.

Кому подойдет? Всем, у кого сухая кожа.

Коллаген

Это крупная белковая молекула, один из двух главных элементов кожного каркаса.

Эффект. Восстанавливает упругость кожи, разглаживает морщины. Конечно, такого рода омолаживающий эффект можно достичь только при длительном применении коллагенсодержащих масок.

Кому подойдет? Тем, у кого кожа потеряла упругость.

Экстракт женьшеня

Содержит эфирные масла, крахмал, минералы, витамины.

Эффект. Благотворно влияет на обмен белков, жиров и углеводов, способствует восстановлению клеток эпидермиса, защищает кожу от обезвоживания, усиливает циркуляцию крови, обладает противовоспалительным и антимикробным свойствами.

Кому подойдет? Тем, у кого кожа огрубела и стала сухой, воспаляется.

Экстракт морских водорослей

Содержит микроэлементы, протеины, аминокислоты и витамины.

Эффект. Стимулирует, укрепляет, увлажняет, восстанавливает и очищает кожу, помогает устранить мелкие морщины.

Кому подойдет? Тем у кого сухая, шелушащаяся кожа с морщинами.

Экстракт красной икры

Содержит протеины, аминокислоты, минералы и витамины.

Эффект. Оказывает мощное укрепляющее и моделирующее действие, а также нормализует гормональный фон кожи.

Кому подойдет? Тем, у кого кожа старше 45 лет.

Экстракт алоэ

Водная вытяжка аминокислот, витаминов и микроэлементов.

Эффект. Хорошо заживляет раны, стимулирует обмен веществ в коже, сужает поры, подсушивает

Кому подойдет? Обладательницам жирной или комбинированной кожи, тем, у кого кожа заживает после угрей или склонна к высыпаниям.

Жир печени акулы

Содержит витамины и сквален — натуральный компонент жировых клеток.

Эффект. Увлажняет и питает кожу.

Кому подойдет? Тем, у кого сухая "уставшая" кожа.

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