Мороженое таит в себе опасность?

Врачи-ученые в некоторых видах мороженого обнаружили генетически модифицированный крахмал, который в последующем может повлечь нарушение обмена веществ и серьезные проблемы горла

Поэтому, многих из нас интересует, насколько полезен этот продукт. Если раньше технологи старались вводить в его состав как можно больше натуральных компонентов (сливки, масло, сахар, фрукты), то сейчас многие потребители могут усомниться в его качестве.

- Мороженое любят как взрослые, так и дети, однако последним следует быть осторожными с холодным продуктом, - рассказывает кандидат медицинских наук, заведующий ЛОР-службы городской поликлиники №2 Владимир Орностай. - Детвора с наслаждением ест мороженое, а потому не следит за количеством. Родители должны следить, чтобы ребенок не съел лишнего: это может навредить здоровью. Малыш, который съел несколько килограммов мороженого, может заболеть лишь через небрежность родителей и получить ангину или воспаление горла.

Мороженое теряет качество

Проблема качества молочного продукта в том, что сегодня рынок диктует своего производителя, который и предлагает продукты питания на своих условиях. Например, магазины заполнены всевозможными видами мороженого, которые имеют значительный срок хранения. Если реализовать товар не удается на протяжении первых двух-трех дней, производитель может продлить срок годности.

- Это может быть девять месяцев и больше, тогда как в действительности мороженое нужно употребить на протяжении трех недель - двух месяцев после изготовления, - отмечает Владимир Орностай. - А это свидетельствует об одном достаточно серьезном минусе. В частности, огромное содержание вредных составляющих может привести к проблемам со здоровьем. Ведь не все знают, что за хорошим товарным видом скрыты вещества, которые вредят организму человека. Среди них стабилизаторы, консерванты, красители, разнообразные подкислители и подсластители.

Раньше состав мороженого была совсем другой. Тогда добавляли натуральные цельные сливки, сахар, масло, ванилин, а теперь увидеть это на этикетке практически невозможно. Сегодня из натуральных составляющих есть разве что сухое молоко и сухие сливки. На данное время от мороженого больше вреда, чем пользы, считает врач. Ведь некоторые составляющие, которые содержатся в мороженом, высокоаллергенные, то есть это химические стабилизаторы. Они сильно раздражают слизестую оболочку полости рта, глотки, гортани. Также мороженое плохо влияет на работу пищевода, желудка и печени.

Секрет потребления вкусноты

Врачи советуют, если есть такая возможность, употреблять мороженое нечасто. Кроме того, желательно есть сладкие прохладные лакомства не сразу из морозильной камеры. Мороженое должно постоять на протяжении полчаса и помякнуть. Такой продукт будет иметь совсем другой вкус, и риск подхватить простуду или ангину значительно уменьшиться. Учитывая то, что в ротовой полости присутствует агрессивная микрофлора, локальное охлаждение может спровоцировать воспалительные процессы глотки (фарингит, ангины), заверяет врач.

- Детям я вообще не рекомендую употреблять мороженое, - продолжает специалист. - Лучше в домашних условиях из натуральных ингредиентов сделать мусы, джемы, коктейли. Мысль о том, что мороженым можно лечиться, порочная. Ведь существуют много лекарственных средств, которые принесут позитивный результат. Возможно закаливание горла, но оно не должно быть отдельным от закаливания всего организма. Если так нравится, можно сегодня съесть две ложечки мороженого, завтра - три-четыре, и так постепенно увеличивать. Тогда человек адаптируется к постоянному холодовому фактору и иммунная система горла будет работать более четко.

20minut.ua