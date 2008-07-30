Уничтожаем хламидии

Всем известно, что хламидиоз относится к разряду заболеваний, передающихся половым путем и избавиться от него не так просто, как может показаться на первый взгляд. Бытует даже такое мнение, что избавиться от этого заболевания полностью раз и навсегда практически невозможно. Но это не совсем так. Хотя процесс лечения хламидиоза является и в самом деле длительным, а лечение должно проводиться комплексное.

Помимо этого, зачастую приходится сталкиваться с такой ситуацией, что параллельно нужно избавляться и от его осложнений, например, от уретрита.

Как правило, врач назначает антибиотики, антигистаминные препараты и нистатин, курс лечения подбирается с учетом результатов обследования. При этом очень важно выполнять все рекомендации врача и строго их придерживаться, не менее важно отслеживать эффективность, а это значит необходимо сдавать промежуточные анализы.

Вполне вероятно, что данная конкретная разновидность хламидий окажется особенно устойчивой даже к правильно подобранному медицинскому препарату.

В таких случаях потребуется его замена на более эффективный.

Одновременно с проводимым основным лечением можно воспользоваться такими народными средствами, как например, ежедневно принимать настойку элеутерококка, приобрести которую следует в аптеке, а со способом применения ознакомиться, прочтя аннотацию.

Есть еще и такое средство, которое вы можете приготовить самостоятельно: залейте стаканом кипятка две чайных ложки плодов шиповника и настаивайте в течение двух часов, после чего процедите настой. Принимать его следует по два-четыре стакана в день, в него можно добавлять мед.

Или же воспользуйтесь следующим рецептом: одним стаканом кипятка залейте одну чайную ложку хвои лиственницы, оставьте на ночь, а утром настой следует процедить. Принимайте его утром, перед завтраком.

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