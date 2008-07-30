Кто ищет у себя болезнь, обязательно найдет

Интернет — находка для ипохондриков, считают ученые. Ипохондриками эксперты называют тех, кто, как минимум, полгода интенсивно ищет у себя болезни.

Габи Бляйхард, психолог из университета Майнца, утверждает, что за последние годы ипохондрия получила новую и достаточно питательную почву — Интернет, где можно найти подробное описание любой болезни. По ее словам, в Интернете можно найти болезнь к любому симптому. «Из-за этого страхи только усиливаются, — говорит она. — Так, боль в животе считают следствием опухоли желудка, а поколювання в пальцах — первым симптомом рассеянного склероза».

Поиски болезней — уже сами по себе тревожный симптом. Они могут стать болезненной привычкой.

Американские социологи утверждают, что в прошлом году около 160 миллионов жителей США искали в Интернете объяснения своим тревожным симптомам.

«Люди боятся заболеть и потому заболевают. А заболев, своими страхами усиливают негативное положение». Единственное, что интересует ипохондрика, — это собственная болезнь, которая ограничивает его социальные контакты.

Эта болезнь в действительности не такая уже и «смешная», потому что хотя страхи и надуманные, но страдания они приносят настоящие.

Этот страх типичен, как минимум, для 7% жителей Германии.

Немецкие врачи отмечают, что болезней боятся все люди. Однако далеко не у всех опасения принимают такие болезненные формы.

Детлев Нутцингер из клиники города Бад-Брамштедт называет это «серьезной проблемой».

Профессор убежден, что люди должны объективно относиться к информации, качество которой они не могут профессионально оценивать.