Грибы останавливают рост раковых клеток

Грибы эффективно останавливают рост раковых образований различных форм, включая рак груди и простаты. Американские биологи из Национального института здоровья и Института исследования рака в сотрудничестве с австралийскими коллегами ассоциации Australian Mushroom Growers Association утверждают, что потребление нескольких грибов каждый день имеет существенные выгоды для здоровья и профилактики раковых опухолей.

Учёные обнаружили, что естественный состав грибов подавляет действие вещества ароматаза. Блокирование ароматаза – ключевой путь в сокращении циркулирующих уровней гормона эстрогена у женщин, имеющих рак молочной железы, объясняют онкологи. У мужчин грибы повышали количество антигена PSA, предотвращающего рак простаты, и сокращали активность фермента 5-альфа редуктазы, вовлечённого в процесс развития опасного заболевания. Линолевые кислоты, содержащиеся в грибах, также позволяют укреплять иммунную систему, контролировать уровни холестерина в крови и поддерживать нормальное состояние костей.

ami-tass.ru