Опухшие веки - проблема с пищеварением

Многие люди время от времени сталкиваются с тем, что веки отекают и словно «наваливаются» на глаза. Чаще всего такие проблемы связаны с наличием излишков жидкости в организме человека, либо с аллергической реакцией. Но, так бывает далеко не всегда. К «нетипичным» причинам возникновения отеков век можно отнести нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Если ты предполагаешь, что отеки вызваны именно проблемами с пищеварением, то необходимо принимать меры, тем более, что ничего особенного от тебя не потребуется.

Правило 1. Принимая пищу, тщательно пережевывай каждых кусочек.

Старайся выделять на трапезу побольше времени и оставайся за столом не менее двадцати минут.

Правило 2. Необходимо максимально сократить употребление соли. Дело в том, что соль удерживает в тканях нашего организма воду, что ведет к появлению отеков.

Лучше всего в течение нескольких дней вообще не употреблять соль в пищу, а потом только в небольшом количестве.

Правило 3. Для того чтобы справиться с возникшей проблемой, очень важно активизировать работу почек. Для этого необходимо каждое утро, сразу после того, как ты проснулась, выпить стакан горячей воды.

Правило 4. Хорошим средством против отечности век является и массаж.

Сделать этот массаж очень просто. Безымянным пальцем слегка надави на кожу у внутреннего уголка глаза и нежно помассируй верхнее веко (чуть ниже брови) круговыми движениями, двигаясь по часовой стрелке. Действовать необходимо максимально аккуратно, чтобы не травмировать глаза. Повтори пять раз.

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