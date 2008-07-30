В Лос-Анджелесе продлили запрет на открытие фаст-фудов

Городской совет Лос-Анджелеса в целях борьбы с ожирением и диабетом продлил запрет на открытие новых ресторанов быстрого питания в южной части города.

Данный запрет в первую очередь касается бедных районов южной части города, где и без того на данный момент действуют 400 предприятий фаст-фуда.

В качестве альтернативы местные власти Лос-Анджелеса заявили о намерении поддержать бизнесменов, которые пожелают открыть новые продовольственные магазины.

Следует отметить, что представители ресторанных сетей остались недовольны решением властей. По их словам, не все в их меню содержит огромное количество соли, жиров и углеводов.

"Дело не в том, где вы питаетесь, а в том, что вы едите, - заявил Эндрю Пудзер, президент сети CKE Restaurants. - Мы были готовы работать с властями города по этому вопросу, но им это было явно неинтересно".

По данным Лос-Анджелесского управления здравоохранения, на юге Лос-Анджелеса до 30% взрослого населения страдают ожирением, тогда как в более благополучных районах - всего 19%.

korrespondent.net