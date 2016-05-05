В регионы Украины доставлены два препарата для лечения туберкулеза на сумму почти 5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом сегодня на заседании правительства сообщил и.о. министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский.

По его словам, также на этой неделе начали доставку препаратов для лечения онкологических больных взрослого возраста на общую сумму 3,5 млн грн.

Читайте такжеКабмин направил в парламент проект закона о либерализации рынка лекарствКроме того, Шафранский сообщил, что с 10 мая начнется развозка в больницы антиретровирусных препаратов на общую сумму почти 150 млн грн.

По его словам, в Минздраве ведется интенсивная работа по ускорению регистрации вакцин, которые закупаются через международные специализированные организации и которые необходимо поставить, что позволит до конца мая - начала июня доставить иммунобиологические препараты в учреждения здравоохранения.

Читайте такжеКабмин разблокировал поставки в Украину лекарств для онкобольных - ГройсманКак сообщал УНИАН, по информации Минздрава, на текущей неделе развозится по регионам Украины первая партия вакцины против кори, краснухи, паротита, приобретенной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за средства госбюджета. 277 тыс. доз вакцин распределены пропорционально от потребности по учреждениям здравоохранения всех областей.