Загрязненный городской воздух повышает артериальное давление

Плохая экология воздуха мегаполисов серьёзно повышает давление, причиняя вред сердечно-сосудистому здоровью и развивая гипертонию. Даже краткосрочное воздействие опасных веществ, которые мы вдыхаем каждый день, идя по улицам или находясь в парке, за 10-недельный период предрасполагает человека к гипертонии. Артериальное давление поднимается в течение часа после вдыхания макрочастиц.

В ухудшении здоровья жителей крупных городов виновата активная индустриальная деятельность – сжигание угля, автомобильные выхлопы и бортовая эмиссия, работа электростанций. По словам специалистов Университета штата Огайо и Университета Мичигана /США/, три самых общих загрязнителя, поступающих в воздух в результате урбанизации – озон, диоксид азота и диоксид серы, - негативно влияют на сосудистую функцию и кровяное давление. По данным Всемирной организации здравоохранения, более трех миллионов преждевременных смертельных случаев каждый год могут быть связаны с плохой воздушной экологией. Чаще всего загрязнённый воздух затрагивает здоровье населения развивающихся стран.

ami-tass.ru