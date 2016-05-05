Первая партия вакцины против кори, краснухи, паротита развозится по регионам Украины

Первая партия вакцины против кори, краснухи, паротита, приобретенной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за государственные средства, развозится по регионам Украины.

277 тыс. доз вакцин распределены пропорционально от потребности по заведениям здравоохранения всех областей, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Читайте такжеВакцины для плановых прививок детям поступят в регионы в течение мая-июня – МинздравНа данный момент, согласно информации, предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и горгосадминистрации Киева, вакцину против кори, краснухи, паротита (КПК) получили Одесская, Николаевская, Житомирская, Ривненская, Винницкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Волынская, Тернопольская, Киевская области и Киев.

Со следующей недели вакцину можно будет использовать для проведения плановых прививок. Этого количества должно хватить для вакцинации детей в течение трех месяцев.

Это первая поставка данной вакцины, закупленной за средства государственного бюджета Украины на 2015 год. Другая часть закупленной вакцины КПК будет поступать в ближайшие месяцы. Общее количество закупленной ЮНИСЕФ вакцины КПК составляет более 1 млн доз.

«Всемирная организация здравоохранения с целью ускорения регистрации по упрощенной процедуре предоставляет отчеты оценки переквалификации вакцин БЦЖ для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, бешенства, гепатита В, которые закупаются через ЮНИСЕФ, что позволит получить эти вакцины уже в конце мая - начале июня», - сказал заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.