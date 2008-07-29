Общее количество погибших от наводнения достигло 30 человек

В результате стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло не 13 прикарпатцев, как это подавало ранее управление МЧС, а 19 человек, 5 из которых дети. Без электроснабжения остается 50 сел. Не работают 49 АТС. Без телефонной связи 106 населенных пунктов. Об этом ЗИКу сообщили в облгосадминистрации.

От стихии 23-26 июля на Прикарпатье пострадало 417 населенных пунктов, 24 905 жилых домов, 20600 га сельскохозяйственных угодий.

Размыто 602,6 км берегов; повреждено 100,84 км береговых укреплений, разрушено 25,445 км берегов рек, 10,645 км дамб; повреждено и затоплено 347 автомобильных дорог, 416 пешеходных мостов; повреждено 664,94 км автомобильных дорог и 633 водопропускных трубы, затоплены 24 водозабора. Во время эвакуации спасены 1435 граждан; вывезено спасателями в безопасные места 8353 прикарпатца.

В Черновицкой области погибло 9 человек, один человек пропал безвести. Убытки, нанесенные стихией народнохозяйственному комплексу Буковины 23-27 июля, предварительно оцениваются в 1,5 млрд грн. Об этом сообщил заместитель головы ОГА, глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области Виталий Усик.

Вчера, 28 июля, стало известно о двух жертвах паводка во Львовской области. Как сообщает "КоммерсантЪ-Украина", в селе Тарнавка Старосамбирского района местные жители выявили тело 25-летней женщины, а в воскресенье (27 июля) возле села Унятичи Дрогобычского района водолазы Львовской центральной спасательной службы нашли в канале Унятицкого водохранилища тело 47-летнего местного жителя.