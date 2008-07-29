Павленко: Крым должен перенять опыт работы с ВИЧ-инфицированными детьми

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время рабочей поездки в АР Крым посетил больницу, на основе которой создается первый в автономии "Центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, государственный центр, расположенный в селе Почтовое Бахчисарайского района, откроется уже осенью. Он станет шестым заведением в сети региональных центров для ВИЧ-инфицированных, которые строятся за счет субвенции из государственного бюджета. За этот год два центра, где оказывают не только медицинскую, но и социальную помощь детям и молодежи, которых коснулась эта проблема, было создано в Киеве, по одному в Одессе, Луганске и Харькове.

Обращаясь к представителям крымских властей, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что Крым должен перенять уже имеющийся в Украине положительный опыт работы с ВИЧ-инфицированными детьми.

Министр подчеркнул, что открытие центра является важным для всей Украины, поскольку динамика распространения ВИЧ-инфекции в стране вызывает обеспокоенность.

По данным республиканского (АРК Крым) центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, на диспансерном учете находятся 376 ВИЧ-инфицированных детей и 4.161 ВИЧ-инфицированных молодых людей.

Ю.ПАВЛЕНКО призвал общество сплотиться вокруг ВИЧ-положительных детей, поскольку они больше всего нуждаются в поддержке и помощи.

С целью усовершенствования социальной работы с наркозависимой молодежью, предоставление социально-реабилитационных услуг, на базе КРЗ «Центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи» планируется создание методического центра благотворительного фонда «Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа».