В зоне АТО не хватает врачей

Как сообщили УНИАН в Минздраве, есть острая потребность в хирургах, травматологах, анестезиологах, реаниматологах, терапевтах, а также в медсестрах.

Для решения вопроса Минздрав направил соответствующие обращения в областные структурные подразделения по вопросам здравоохранения и Национальной академии медицинских наук. Запланировано сформировать перечень рекомендованных ими специалистов, а также график их командировок за необходимой потребностью.

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В.о. Министра здравоохранения Виктор Шафранский отметил, что Министерство готово предоставить всю необходимую помощь больницам, работающих в сложных условиях на Востоке Украины. Он подчеркнул, что в рамках действующего законодательства и соответственно компетенции министерство может усиливать необходимыми врачами только гражданские больницы.