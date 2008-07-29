Вкус здорового питания ребёнок впитывает с молоком матери

Потребление грудного молока с первых месяцев жизни уже ассоциировалось медиками с повышением интеллекта младенца, большей социальной активностью и эффективной защитой против общих болезней. На этот раз датские педиатры Университета Копенгагена выяснили, что кормление грудью помогает развить у малыша вкус к полезной пище, а именно – к фруктам и овощам. Эта связь особенно сильна, если женщина сама часто ест фрукты и овощи.

Дети, получающие материнское молоко, привыкают к вкусовому разнообразию, так как молоко содержит те вещества, которые поступают в организм матери с её питанием. По словам врачей, когда новорожденный начинает питаться самостоятельно, он уже знает ароматы и вкус многих продуктов, которые содержались в грудном молоке. Например, если женщина съела банан, аромат фрукта будет присутствовать в составе её молока в течение часа, а ментола – в течение восьми часов. Учёные полагают, что таким образом можно привить ребёнку здоровые диетические привычки в прямом смысле с молоком матери.

newsland.ru