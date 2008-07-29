Супруги курильщиков рискуют получить инсульт

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что люди, состоящие в браке с курильщиком, подвергаются более высокому риску инсульта, даже если при этом они сами не курят.

Ученые обработали данные более 16 тысяч человек. Предметом исследования были люди старше 50 лет и их жены или мужья. Изучались данные за период чуть более девяти лет.

Оказалось, что с поправкой на другие факторы, повышающие риск инсульта, совместная жизнь с курящим человеком заметно повышает вероятность этого опасного сердечного заболевания.

У тех, кто сам никогда не курил, но живет с курильщиком, вероятность инсульта на 42% выше, чем в некурящих семьях.

У тех, кто когда-то в своей жизни курил, но затем бросил, и при этом состоит в браке с курящим человеком, риск инсульта выше на целых 72%.

При этом в некурящих семьях, где хотя бы один из супругов курил в прошлом, никаких отклонений от нормальной статистики по инсульту не было, из чего ученые делают вывод, что избавление от никотиновой зависимости снижает риск инсульта для всех.

Исследование опубликовано в журнале American Journal of Preventative Medicine.

С введением во многих странах запрета на курение в общественных местах зона наибольшего риска пассивного курения переместилась в дома курильщиков.

Бросить ради близких

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что супружеское курение увеличивает риск инсульта у некурящих и бывших курильщиков", - прокомментировала свои изыскания доктор Мария Глаймур.

"Положительный эффект для здоровья от прекращения курения, скорее всего, распространяется не только на самого курильщика, но и на его супруга", - подчеркнула она.

Stroke Association - британская благотворительная организация по борьбе с инсультом - с энтузиазмом приветствовала выводы американских ученых, отметив, что по ее данным, риск инсульта, которому подвергаются пассивные курильщики, вдвое выше, чем для тех, кто живет в среде без табачного дыма.

"Курение - существенный фактор риска инсульта: четверть всех инсультов связана с курением и к тому же курение способствует повышенному кровяному давлению, которое является фактором риска номер один", - сказал представитель организации Джо Корнер.

"Мы призываем людей задуматься о воздействии курения на здоровье их самих и окружающих и сделать все возможное для понижения риска инсульта", - добавил он.

bbc.co.uk/hi/russian