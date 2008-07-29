Родился ребенок, зачатый из замороженной 19 лет назад спермы (фото)

Для 42-летней учительницы музыки Зои и 47-летнего IT-специалиста Эммануэля новорожденная Элла – долгожданный ребенок. Девочка родилась из спермы, замороженной 19 лет назад, после того как в 1989 году будущему папе малышки поставили страшный диагноз – рак, пишет The Sun.

Около 20 лет назад мужчина обнаружил опухоль у себя на шее, которую врачи определили как лимфому Ходкина (или болезнь Ходкина) . В то время Эммануэль был жил в браке со своей первой супругой Элайн, у них уже был сын Кайл, однако супруги хотели иметь большую семью. Но после того, как у Эммануэля диагностировали рак, мужчина отправился на лечение в Госпиталь Кристи в Манчестере и ему мужчине стало не до детей.

"Доктора утверждали,- отметил Эммануэль, - что после химиотерапии, я, скорее всего, не смогу иметь детей. Но в тот момент я заботился только о том, чтобы выжить. Тем не менее, одна из медсестер продолжала расспрашивать меня об этом и, наконец, я согласился заморозить свою сперму".

В 1997 году первая жена Эммануэля умерла от болезни печени. По прошествии некоторого времени мужчина познакомился с учительницей музыки Зои, и уже в 2002 году они поженились. Через 4 года после свадьбы, Зои забеременела от замороженной спермы и родила их первую дочку - Поппи.

factnews.ru