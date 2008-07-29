За красотой и здоровьем - к природе

Наверняка большинство из нас знает о том, что молодые и свежие травки помогают нам сохранять здоровье, красоту и молодость, но, к сожалению, мы редко обращаемся к природе, предпочитая те средства, которые предлагает нам косметическая промышленность. А ведь природа дарит нам красоту и здоровье в не меньшей степени.

Если ваша кожа относится к нормальному типу или же склонна к жирности, то вам можно воспользоваться следующим рецептом ванночки для лица: возьмите по две столовых ложки листьев лопуха и крапивы и заварите все одним литром кипятка, дайте немного настояться.

Подержите над настоем лицо в течение десяти-пятнадцати минут, после чего лицо следует ополоснуть прохладной водой и промокнуть чистым полотенцем.

Достаточно проведения такой процедуры один-два раза в неделю, чтобы очистить поры, улучшить кровообращение в кожных покровах, а, следовательно, придать лицу свежести.

В качестве наружного противомикробного средства можно использовать настой из крапивных листьев. Для его приготовления вам понадобиться залить стаканом кипятка три столовых ложки сухой крапивы и дать настояться в течение двадцати минут, затем настой следует процедить. Готовым средством можно пользоваться при различных кожных заболеваниях и для укрепления волос, используя настой в качестве ополаскивателя. Наносите средство на проблемные места или втирайте его в кожу.

Если же у вас, или у ваших близких присутствует такое заболевание, как диатез, то к проблемным участкам можно прикладывать распаренную траву мокрицы, а соком этого растения можно снимать воспаление с глаз.

При кожном зуде можно воспользоваться настоем лебеды, для его приготовления вам потребуется стаканом кипятка залить столовую ложку этой травы. Использовать настой следует для обмываний и в качестве примочек. Если же появились фурункулы, то для их быстрейшего созревания и уменьшения воспаления используют свежие нарезанные листья мать-и-мачехи, которые следует прикладывать к больным местам.

При появлении бородавок и мозолей, а также для облегчения состояния при экземах используйте свежий сок из листьев одуванчика.

Для лечения экземы и чешуйчатого лишая следует принимать ванны с добавлением в них отвара тысячелистника. Возьмите четыре столовых ложки сухой травы, залейте полулитром кипятка и держите на медленном огне в течение пятнадцати минут, после чего дайте час, чтобы отвар настоялся. Добавляйте его в ванну с температурой воды в ней 36-37 градусов.

Если же вы используете для придания свежести лицу замороженные травяные кубики, то не следует массировать лицо ими сильно, не стоит также позволять лицу замерзнуть.

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