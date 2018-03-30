Кто остановит рейдерскую атаку на ”Индар”?

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич обратился к Первому вице-премьер-министру Александру Турчинову, возглавляющему Межведомственную комиссию по вопросам противоправного поглощения предприятий, с просьбой срочно вмешаться в ситуацию вокруг управления государственным пакетом акций ЗАО “Индар”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

Пресс-служба Министерства здравоохранения неоднократно сообщала, что руководство ДАК “Держмедпром” в лице генерального директора Бирюкова О.В., с нарушением действующего законодательства, без согласования с Минздравом и без разрешения Фонда Госимущества Украины осуществило отчуждение 70,7% ОАО “Индар” в интересах иностранной фирмы.

Минздравом Украины было предпринято ряд необходимых мероприятий:

12.03.2008 года направлены запросы в правоохранительные органы Генпрокуратуры, СБУ и МВД, относительно возбуждения уголовных дел (27.03.2008 СБУ возбудило уголовное дело);

о факте отчуждения акций 14.03.2008 года проинформирован Президент Украины, премьер-министр, вице-премьер-министр, секретарь РНБО, Службы внешней разведки, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины;

приказом Минздрава Украины был освобожден Генеральный директор "Держмедпрома" Бирюков О. В.;

Минздрав Украины обратился в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением о признании недействительным отчуждение акций ЗАО "Индар" (г. Киев), а также с заявлением о наложении ареста на принадлежащие компании Gerist Invest Limited (Герист Ін вест Лімітед Лондон Сьют, 12, 458-458 акций ЗАО "Индар" (г. Киев). Хозяйственный суд города Киева 21.03.2008 удовлетворил требования Минздрава Украины и наложил арест на надлежащие Storke Holdings Limited (Белиз, Марин Таурес, оф. 303), счет в ценных бумагах № 003123, 11 437 581 акции ЗАО "Индар" (г. Киев), которые учитываются и сохраняются ОАО "Первый Инвестиционный Банк" (г. Киев). Запретил ВАТТ "Первый Инвестиционный Банк" (г. Киев) и любым другим юридическим и физическим лицам осуществлять операции с акциями ЗАО "Индар" (г. Киев), которые принадлежат Storke Holdings Limited (Белиз, Марин Таурес, оф. 303), счет в ценных бумагах № 003123, любые депозитарные операции, в том числе отчуждать указанные акции, продавать, передавать в залог. Отдел государственной исполнительной службы Оболонского РУЮ в г. Киеве на основание вышеизложенного запретил ВАТТ "Первый Инвестиционный Банк" (г. Киев) и любым другим юридическим и физическим лицам осуществлять операции с акциями ЗАО "Индар" (г. Киев), которые принадлежат Storke Holdings Limited (Белиз, Марин Таурес, оф. 303), счет в ценных бумагах № 003123, любые депозитарные операции, в том числе отчуждать или иным образом обременять указанные акции, продавать, передавать в залог.

В то же время события продолжают развиваться в негативном для государства направлении.

В бюллетне “Ценные бумаги” от 25.06.2008 №137-130 размещено сообщение о созыве компанией Storke Holdings Limited на правах акционера, который владеет в совокупности больше как 10 процентами голосов внеочередных собраний ЗАО “Индар” на 11.08.2008, на которых должно быть решено ряд вопросов из управления ЗАО “Индар”, который приведет к негативным последствиям для экономики Украины по причине недополучения Государственным бюджетом доходов в виде налогов и отчислений, потерю государственного имущества, а также к увеличению социального напряжения как среди потребителей инсулинов в Украине, так и среди работников ЗАО “Индар” в связи с потерей рабочих мест, а также к еще большему осложнению возвращения государству ее имущества.